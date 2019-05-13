В Череповце остановили дальнобойщика с нелегальным алкоголем
Мужчина перевозил нелегальный алкоголь на фуре. Как рассказали в пресс-службе областного Управления МВД, дальнобойщика задержали.
Нелегального перевозчика алкоголя вычислил сотрудник охраны одного из крупных предприятий Череповца. Фуру остановили на контрольно-пропускном пункте, а при досмотре в ней было обнаружено пять канистр с жидкостью, издающей спиртовой запах.
На место прибыла полиция. 31-летний водитель находился в служебной командировке, на одной из стоянок ему продали дешевый алкоголь - пять 10-литровых канистр.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции».
Вероятно, мужчина отделается штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU