2019-05-13T10:45:38+03:00
Экономика

В Череповце остановили дальнобойщика с нелегальным алкоголем

Он купил пять канистр на придорожной стоянке
Иван Чухнин
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Мужчина перевозил нелегальный алкоголь на фуре. Как рассказали в пресс-службе областного Управления МВД, дальнобойщика задержали.

Нелегального перевозчика алкоголя вычислил сотрудник охраны одного из крупных предприятий Череповца. Фуру остановили на контрольно-пропускном пункте, а при досмотре в ней было обнаружено пять канистр с жидкостью, издающей спиртовой запах.

На место прибыла полиция. 31-летний водитель находился в служебной командировке, на одной из стоянок ему продали дешевый алкоголь - пять 10-литровых канистр.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции».

Вероятно, мужчина отделается штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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