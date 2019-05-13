Погибли курицы: под Вологдой опять горела дача
На месте дома, бани и курятника - пепелище
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Под Вологдой сгорели курицы. Возгорание произошло в дачном кооперативе «Совет».
ЧП случилось 11 мая в начале 12. На улице Сиреневой горело сразу несколько строений.
Огонь грозил перекинуться на соседние здания.
Пожарные, а их часть находится в 5,5 километрах, оперативно прибыли на место ЧП и потушили пожар. Как выяснилось, сгорела дача 4 на 4 метра, баня и курятник. В огне погибло 8 кур, все строения сгорели полностью.
Причиной ЧП называется нарушение правил безопасности при эксплуатации дачной печи.
ИСТОЧНИК KP.RU