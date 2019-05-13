Погибли курицы: под Вологдой опять горела дача

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-13T10:36:48+03:00

На месте дома, бани и курятника - пепелище

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Под Вологдой сгорели курицы. Возгорание произошло в дачном кооперативе «Совет».

ЧП случилось 11 мая в начале 12. На улице Сиреневой горело сразу несколько строений.

Огонь грозил перекинуться на соседние здания.

Пожарные, а их часть находится в 5,5 километрах, оперативно прибыли на место ЧП и потушили пожар. Как выяснилось, сгорела дача 4 на 4 метра, баня и курятник. В огне погибло 8 кур, все строения сгорели полностью.

Причиной ЧП называется нарушение правил безопасности при эксплуатации дачной печи.

ИСТОЧНИК KP.RU