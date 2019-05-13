Вологодские спасатели ловили сбежавшего влюбленного енота

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-13T14:40:35+03:00

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В Вологде спасатели пытались словить влюбленного енота. Любовь оказалась сильнее.

12 мая спасатели городской аварийно-спасательной службы выезжали ловить енота.

В 10:15 поступил вызов из ботанического сада. Там влюбленный енот ударился в бега.

Изловить животное специалистам по спасению людей так и не удалось.

Его спустя какое-то время выловили сотрудники ботанического сада. Зверь залкез в арку, которая находится над входом в сад и сидел там. Конструкцию арки пришлось разбирать.

Как сообщили в саду, любимца публики зовут Петрович. Сейчас у енотов весенний гон. Петрович покинул вольер, но не пределы ботанического сада. Если бы он это произошло, поймать страстное животное вряд ли удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU