2019-05-12T14:24:03+03:00
Общество

Бесплатную консультацию врачей-экспертов можно получить по телефону

В ближайшие среду и четверг дежурят Михаил Самойлов и Надежда Крюкова
Иван Чухнин
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15 и 16 мая высококвалифицированные врачи проконсультируют всех желающих по телефону. «Телефон здоровья», номер которого 72-00-60, будет работать с 15:00 до 16:00 часов.

Как сообщает областной Центр медицинской профилактики, в среду на вопросы по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте ответит зав. терапевтическим отделением областного госпиталя для ветеранов войн Михаил Самойлов.

В четверг, 16 мая, на телефоне дежурит врач областного онкологического диспансера Надежда Крюкова.

Она расскажет, на какие родинки стоит обратить внимание и когда стоит обратиться в поликлинику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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