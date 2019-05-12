В Вологде пьяный друг угнал машину тестя

12 Май 13:27 2019-05-13T14:35:33+03:00

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30-летний житель Вологды проживал вместе с родителями своей подруги на улице Дзержинского.

Как выяснилось, в один из вечеров он распивал алкогольные напитки. Зная, где хранятся ключи от автомобиля ВАЗ-2107, пользуясь, что все спят, он взял их и угнал машину отца подруги, чтобы съездить за водкой. А после посещения круглосуточного магазина он уехал в Череповец.

Между тем хозяин, который обнаружил пропажу ВАЗа, позвонил в полицию: об угоне ему рассказала соседка.

Полицейские выехали на место, где нашли свидетеля, который видел пьяного мужчину, садившегося за руль. Ориентировка был передана всем дежурившим постам и нарядам полиции.

В результате на 74 километре трассы Вологда – Новая Ладога сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ, который двигался с нарушениями правил дорожного движения.

Пьяный водитель был доставлен в отделение полиции Шекснинского района.На него завели уголовное дело.

Мужчине грозит 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU