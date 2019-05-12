Вологжанка сдала найденный пистолет в отдел Росгвардии
Вологжанка получила в наследство дом и, когда стала делать уборку, нашла пистолет.
Как сообщили в управлении Росгвардии, дом в наследство 35-летняя жительница Вологды получила в деревне Горшково Вологодского района. В сарае стояла старая стиральная машина, а в ней пакет с пистолетом.
Она решила принести оружие в Росгвардию. Вероятно, это сигнальный пистолет, который был переоборудован под стрельбу боевыми патронами. Сейчас производится экспертиза.
Напомним, в случаях добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
Кроме того, за добровольно сданную единицу боевого оружия заявитель может получить 4000 рублей, гражданского оружия — от 800 до 3000 рублей, патроны и боеприпасы — 10 рублей за штуку.
ИСТОЧНИК KP.RU