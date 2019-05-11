В Вологде на проспекте Победы перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-11T15:19:27+03:00

Около кремля произошло столкновение двух машин

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В центре Вологды произошло ДТП. Авария произошла 11 мая на проспекте Победы.

На пересечении с улицей Пушкинской столкнулись «Мицубиси Лансер» и «Лада Гранта».По словам корреспондента портала Город Во, который побывал на месте ДТП, «Гранта» двигалась со стороны старого рынка и поворачивала налево на зеленый свет светофора. Навстречу, в сторону старого рынка, двигалась «Мицубиси».

От удара Лада перевернулась, оказавшись на крыше. Обошлось без серьезных травм.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU