Вологжанин украл телефон из незапертой квартиры

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-11T11:55:46+03:00

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В Вологде из квартиры на улице Фрязиновской пропал телефон.

Его 35-летняя хозяйка позвонила в полицию.

Оперативники вышли на 18-летнего молодого человека. Он присоединился к компании, которая собиралась выпить.

Компания пошла в одну из квартир, а он отстал от знакомых. В результате он зашел в первую попавшуюся квартиру, дверь которой была открыта. Там он увидел мобильный телефон и украл его. К компании он так и не присоединился, а ушёл домой. Чужой телефон он подарил знакомой.

Полицейские вернули украденный телефон вологжанке.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище), за которое грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU