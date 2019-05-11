Вологжанин украл телефон из незапертой квартиры
В Вологде из квартиры на улице Фрязиновской пропал телефон.
Его 35-летняя хозяйка позвонила в полицию.
Оперативники вышли на 18-летнего молодого человека. Он присоединился к компании, которая собиралась выпить.
Компания пошла в одну из квартир, а он отстал от знакомых. В результате он зашел в первую попавшуюся квартиру, дверь которой была открыта. Там он увидел мобильный телефон и украл его. К компании он так и не присоединился, а ушёл домой. Чужой телефон он подарил знакомой.
Полицейские вернули украденный телефон вологжанке.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище), за которое грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU