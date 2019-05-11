Двое мужчин погибли на двух пожарах в Вологде

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-11T11:32:54+03:00

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В Вологде 10 мая произошло два пожара. Около двух часов ночи загорелась трёхкомнатная квартира в пятиэтажном доме на улице Беляева, 2 «А».

На место выехали семь пожарных расчётов. В квартире погиб мужчина 1975 г.р.

Пострадала комната и коридор. А в третьем часу ночи загорелся частный жилой дом, расположенный по адресу: 4-й Доронинский переулок, 8. Туда также были направлены семь пожарных расчётов.

На пепелище найден погибший - мужчина 1934 г.р.

Кроме того, в пожаре пострадала женщина 1950 г.р, которая была госпитализирована. Причина ЧП устанавливается, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU