Нелегальных мигрантов нашли полицейские на череповецких рынках

СЕГОДНЯ 19:35 2019-05-10T19:35:38+03:00

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В Череповце на 4 иностранцев составлены протоколы за нарушение российского законодательства. Таковы результаты рейда по выявлению нелегальных мигрантов на трех городских рынках Череповца.

Всего в отдел по вопросам миграции доставили 5 человек, на 4 из которых были составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8. и КоАП РФ за нарушение режима пребывания на территории РФ и за отсутствие полиса обязательного медицинского страхования.

Двое будут обязаны выплатить штраф в размере 2 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ. Еще двое помещены в специальное учреждение временного содержания иностранцев. Им также грозит депортация из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU