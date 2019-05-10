Пострадал мужчина: под Вологдой сгорел строительный вагончик

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-10T14:36:43+03:00

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Под Вологдой в строительном вагончике едва не погиб мужчина - там произошел пожар.

ЧП случилось 9 мая в 18:26.

Деревянный строительный вагончик горел в деревне Маега Прилукского сельского поселения.

На место выехали пять единиц пожарной техники, так что пожар был ликвидирован через 10 минут. Выгорел весь вагончик. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. В огне едва не погиб 59-летний мужчина, он получил ожоги спины и лица 1 и 2 степени. На скорой он был срочно госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, возгорание началось из-за неисправности печного отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU