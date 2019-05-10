2019-05-10T12:44:37+03:00
Происшествия

В Череповце японский кроссовер столкнулся с автобусом

ДТП случилось 9 мая
Иван Чухнин
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В Череповце автобус столкнулся с иномаркой на перекрестке улиц Ленина и Луначарского 9 мая, около 13:30.

Автобус двигался по маршруту № 31, ему не уступил дорогу японский кроссовер "Ниссан Икс Трейл", которым управляла женщина.

Кто виноват в произошедшем - устанавливают сотрудники ГИБДД. Пострадавших в аварии нет.

Обе машины получили кузовные повреждения. Так, у Ниссана разбита левая сторона кузова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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