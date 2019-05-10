В Череповце японский кроссовер столкнулся с автобусом
ДТП случилось 9 мая
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В Череповце автобус столкнулся с иномаркой на перекрестке улиц Ленина и Луначарского 9 мая, около 13:30.
Автобус двигался по маршруту № 31, ему не уступил дорогу японский кроссовер "Ниссан Икс Трейл", которым управляла женщина.
Кто виноват в произошедшем - устанавливают сотрудники ГИБДД. Пострадавших в аварии нет.
Обе машины получили кузовные повреждения. Так, у Ниссана разбита левая сторона кузова.
ИСТОЧНИК KP.RU