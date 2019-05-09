Столетний револьвер вологжанин нашел в канаве
В Вологде мужчина принес в Росгвардию необычную находку. 44-летний житель областного центра пояснил, что остановился на обочине дороги около села Васильевское Вологодского района. В кювете он заметил торчащий из земли ржавый металлический предмет. Он взял его в руки и понял, что это оружие.
В Росгвардии сообщили, что находка - скорей всего револьвер времен первой мировой войны и революции.
Сейчас револьвер направлен на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области.
Специалистам необходимо выяснить, как оружие оказалось в вологодской канаве.
Кстати, вологжанин вполне может получить денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия -200 тысяч рублей на эти цели выделены из областного бюджета. За единицу такого оружия можно получить 4 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU