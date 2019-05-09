2019-05-09T22:13:24+03:00
Общество

Столетний револьвер вологжанин нашел в канаве

Находку он сдал государству
Иван Чухнин
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Оружие покрылось толстым слоем ржавчины.Оружие покрылось толстым слоем ржавчины.Фото: Предоставлено Росгвардией
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В Вологде мужчина принес в Росгвардию необычную находку. 44-летний житель областного центра пояснил, что остановился на обочине дороги около села Васильевское Вологодского района. В кювете он заметил торчащий из земли ржавый металлический предмет. Он взял его в руки и понял, что это оружие.

В Росгвардии сообщили, что находка - скорей всего револьвер времен первой мировой войны и революции.

Сейчас револьвер направлен на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области.

Специалистам необходимо выяснить, как оружие оказалось в вологодской канаве.

Кстати, вологжанин вполне может получить денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия -200 тысяч рублей на эти цели выделены из областного бюджета. За единицу такого оружия можно получить 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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