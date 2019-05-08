Мэр Вологды подписал постановление об окончании отопительного сезона

СЕГОДНЯ 19:10 2019-05-08T19:10:13+03:00

Тепло в жилых домах начнут отключать с 10 мая

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В Вологде установилась теплая погода, так что самое время закрыть отопительный сезон.

Мэр Вологды Сергей Воропанов подписал постановление об окончании отопительного сезона. Тепло в домах начнут отключать с 10 мая. Отключение от теплоснабжения будет производится в течении нескольких дней. Однако в ряде домов батареи начнут остывать уже 9 мая.

Как сообщают синоптики, среднесуточная температура превысила 8 градусов тепла, в ближайшее время резкого похолодания не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU