2019-05-08T15:16:57+03:00
Происшествия

Девушка обокрала семью однокурсника на 400 тысяч рублей

Она похитила 10 дорогостоящих ювелирных украшений
Иван Чухнин
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В дежурную часть УМВД России по Вологде обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что из её квартиры на улице Новгородской были похищены драгоценности.

Всего пропало 10 дорогостоящих ювелирных украшений, которые она оценила в 408 тысяч рублей.

Подозрение пало на 18 девушку - знакомую сына женщины. Они вместе учатся в одном из учебных заведений Вологды, она не раз бывала в гостях на Новгородской.

Первую кражу она совершила в конце апреля. Украшения она сдала их в ломбард, получив порядка 50 тысяч рублей.

Потом девушка поняла, что она вне опасности - пропажу никто не заметил. И решила украсть еще.

Следующий улов потянул еще на 50 тысяч рублей.

Девушка призналась в кражах. Часть денежных средств она уже успела потратить. Сейас полицейские работают с ломбардом. чтобы вернуть украшения владелице.

В следственном отделе полиции № 2 УМВД России по г. Вологде возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Статья грозит студентке лишением свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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