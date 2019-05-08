СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-08T12:42:17+03:00

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В Вологодской области пропал полицейский. Он был на охоте с друзьями. Мужчина вышел из парилки на лесной базе и больше его никто не видел.

Поисково-спасательный отряд «ЮК-Спас» объявил о поиске Невзрова Александра Сергеевича, дежурного 3 отдела полиции.

ЧП случилось 27 апреля в Грязовецком районе, а лесной домик, где находился охотник с коллегами, находится между рек Лежа и Великая.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост 170 сантиметров, на вид 35 лет, круглое лицо, сломано ухо, нос с горбинкой, залысины на лбу.

Все его вещи, ружье, боеприпасы и одежда остались в охотничьем домике.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Александра просьба сообщить по телефонам: 02, 112, 102 или координаторам по телефонам: 8 -921- 123-88-80, 8 -921- 06-06-656

ИСТОЧНИК KP.RU