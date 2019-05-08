2019-05-08T12:09:43+03:00
Происшествия

Ищут водителя, сбившего мужчину в Вологде на улице Ленинградской

С места ДТП он уехал
Иван Чухнин
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6 мая в Вологде, на улице Ленинградская, возле дома №156, случилось дорожное происшествие. В 15:30 автомобиль сбил 51-летнего мужчину и скрылся с места аварии.

К вечеру мужчина почувствовал себя плохо и обратился к врачам за помощью. В свою очередь, медики горбольницы №1 сообщили о ЧП в полицию.

Травмы были такие, что мужчину пришлось поместить в стационар.

Сейчас автоинспекторы ищут водителя, нарушившего не только правила дорожного движения, но и человеческие нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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