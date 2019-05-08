Ищут водителя, сбившего мужчину в Вологде на улице Ленинградской
С места ДТП он уехал
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6 мая в Вологде, на улице Ленинградская, возле дома №156, случилось дорожное происшествие. В 15:30 автомобиль сбил 51-летнего мужчину и скрылся с места аварии.
К вечеру мужчина почувствовал себя плохо и обратился к врачам за помощью. В свою очередь, медики горбольницы №1 сообщили о ЧП в полицию.
Травмы были такие, что мужчину пришлось поместить в стационар.
Сейчас автоинспекторы ищут водителя, нарушившего не только правила дорожного движения, но и человеческие нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU