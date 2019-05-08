Дэу Матиз приземлился на крышу в центре Кадникова
Иномарке не уступила дорогу Нива
В одно мгновение иномарка оказалась на крыше.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В центре Кадникова произошло ДТП, в результате которого одна из машин оказалась на крыше.
7 мая в 17:10 на улице Розы Люксембург в городе Сокольского района столкнулись Дэу Матиз и Нива Шевроле.
72-летний водитель Нивы выезжал со второстепенной улицы и не заметил малолитражку, которая двигалась по главной улице. Он не предоставил ей преимущество и допустил столкновение. От удара легкая иномарка перевернулась на крышу.
Как сообщает областная ГИБДД, пострадали находившиеся в Матизе 68-летний водитель и и его 66-летняя пассажирка. Медики отправили их на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU