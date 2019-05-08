Дэу Матиз приземлился на крышу в центре Кадникова

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-08T10:47:06+03:00

В одно мгновение иномарка оказалась на крыше. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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В центре Кадникова произошло ДТП, в результате которого одна из машин оказалась на крыше.

7 мая в 17:10 на улице Розы Люксембург в городе Сокольского района столкнулись Дэу Матиз и Нива Шевроле.

72-летний водитель Нивы выезжал со второстепенной улицы и не заметил малолитражку, которая двигалась по главной улице. Он не предоставил ей преимущество и допустил столкновение. От удара легкая иномарка перевернулась на крышу.

Как сообщает областная ГИБДД, пострадали находившиеся в Матизе 68-летний водитель и и его 66-летняя пассажирка. Медики отправили их на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU