"Буханка" с прицепов выехала на встречную полосу под Тотьмой
Произошло столкновение с грузовиком
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6 мая, в 15.40 на 121-м километре автодороги Чекшино – Тотьма – Никольск произошло ДТП.
В Тотемском районе 56-летний вятич, водитель "буханки" - УАЗ-3390902 с прицепом выехал на встречку.
Он грубо нарушил правила дорожного движения - участок дороги находится в зоне действия знака «Обгон запрещен». По встречной полосе в это время двигался грузовик «Кенворт» с полуприцепом под управлением 50-летнего водителя.
Столкновения избежать не удалось. От удара пострадал 48-летний пассажир УАЗа.
Он был госпитализирован в районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU