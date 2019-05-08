2019-05-08T10:12:54+03:00
Происшествия

"Буханка" с прицепов выехала на встречную полосу под Тотьмой

Произошло столкновение с грузовиком
Иван Чухнин
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6 мая, в 15.40 на 121-м километре автодороги Чекшино – ТотьмаНикольск произошло ДТП.

В Тотемском районе 56-летний вятич, водитель "буханки" - УАЗ-3390902 с прицепом выехал на встречку.

Он грубо нарушил правила дорожного движения - участок дороги находится в зоне действия знака «Обгон запрещен». По встречной полосе в это время двигался грузовик «Кенворт» с полуприцепом под управлением 50-летнего водителя.

Столкновения избежать не удалось. От удара пострадал 48-летний пассажир УАЗа.

Он был госпитализирован в районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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