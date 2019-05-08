СЕГОДНЯ 09:50 2019-05-08T12:13:08+03:00

Однако выезды в районы продолжатся

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В Вологде закрывается диабетологический центр. Об этом сообщает Город Во. Руководство медучреждения подтвердило, что прием пациентов прекратится в начале июня.

Информация появилась и на официальном сайте учреждения.

«Информируем вас о прекращении приема пациентов с 06 июня 2019 года по адресу г. Вологда ул. Герцена д. 42. Выезды бригады врачей Вологодского регионального диабетологического центра для оказания специализированной помощи населению в 2019 году будут осуществляться по графику».

Главврач центра Андрей Осипов подтвердил: выезды в районы будут продолжаться по запланированному графику. А приемы пациентов в Вологде будут прекращены из-за финансовых проблем.

На сегодняшний день диабетцентр выбрал все средства, выделенные на 2019 год территориальным фондом ОМС.

Официальный комментарий областным департаментом здравоохранения пока не был дан.

ИСТОЧНИК KP.RU