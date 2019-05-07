Вологодский призывник курил наркотики прямо в военкомате

СЕГОДНЯ 17:33 2019-05-07T17:33:10+03:00

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В Вологде 16-летний призывник курил наркотики прямо у военкомата. Его будут судить за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Как сообщает следствие, 15 января этого года вологжанка привезла сына в военный комиссариат Вологды и Вологодского района проходить медкомиссию. Какое-то время он находился там, а затем вышел на улицу и выкурил наркотик прямо на территории военкомата.

Сотрудники военного комиссариата заметили, что подросток имеет признаки наркотического опьянения и вызвали полицию.

Сотрудники полиции обнаружили у юноши запрещенную курительную смесь - 0,49 грамма наркотика он хранил в пачке с сигаретами.

Студент рассказал, что купил наркотики для себя.

Сейчас уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU