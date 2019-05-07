Вологодский призывник курил наркотики прямо в военкомате
В Вологде 16-летний призывник курил наркотики прямо у военкомата. Его будут судить за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Как сообщает следствие, 15 января этого года вологжанка привезла сына в военный комиссариат Вологды и Вологодского района проходить медкомиссию. Какое-то время он находился там, а затем вышел на улицу и выкурил наркотик прямо на территории военкомата.
Сотрудники военного комиссариата заметили, что подросток имеет признаки наркотического опьянения и вызвали полицию.
Сотрудники полиции обнаружили у юноши запрещенную курительную смесь - 0,49 грамма наркотика он хранил в пачке с сигаретами.
Студент рассказал, что купил наркотики для себя.
Сейчас уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU