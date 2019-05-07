2019-05-07T14:29:51+03:00
Общество

Сгоревший дом в Вологде, на улице Козленской, 111, будут восстанавливать

Окончательное решение эксперты примут сегодня
Иван Чухнин
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В Вологде жители горевшего дома получат компенсацию в размере 25 тысяч рублей. Об этом заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Он сообщил, что по предварительным оценкам экспертов из Градостроительного центра Вологды дом можно восстановить. Сейчас будут проводиться дополнительные исследования. Но окончательный вердикт будет вынесен уже сегодня. Сейчас срочно верстаются сметы на восстановительные работы.

Администрация города готова предоставить погорельцам маневренный фонд, граждане должны предоставить необходимые для этого документы. Кроме того, они могут написать заявления на выплату должны компенсации в размере 25 тыс. рублей.

Накануне комиссия совместно с жильцами установили примерные суммы ущерба. Четыре семьи, а это почти половина жильцов, уже подали заявление на размещение в маневренном фонде.

Большая часть жильцов проведели ночь у своих родственников, в гостинице «Спутник» ночевала одна семья - женщина с двумя детьми. Представители городских властей договорились о предоставлении им трехместного номера.

Напомним, что двухэтажный деревянный двухподъездный дом 1940 года постройки горел 6 мая. Всего в доме проживает 23 человека, из них 5 - дети.

Полицейские обеспечили круглосуточную охрану объекта. А временный склад для личных вещей граждан был создан неподалеку - в школе № 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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