Недочеты ремонта вологодских дворов подрядчики исправят по гарантии

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-07T14:14:11+03:00

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В Вологде на гарантии находятся 118 дворов, которые были благоустроены начиная с 2014 года. Всех их проверили представители Департамента городского хозяйства и общественники. В общей сложности комиссия обследовала 118 вологодских дворов. 57 были приняты без замечаний. Недочеты выявлен в 61 дворе. Они внесены в акты. Главным образом, это незначительные замечания, которые касаются проливки стыков асфальтового покрытия и трещин на тротуарах.

Работа проводилась по поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова.

Напомним, на отремонтированные дворы действуетпятилетняя гарантия.

- Все недочеты подрядчики устранят в рамках гарантийных обязательств, соответствующие работы уже начались. Гарантийные ремонты специалисты должны завершить до 1 июля, - заверила начальник отдела организации, содержания и капитального ремонта жилья Департамента городского хозяйства Ольга Артюгина.

В состав комиссии вошли представители Администрации Вологды, депутаты

Вологодской городской Думы, активисты ТОСов, ОНФ, жители домов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, начиная с 2017 года работы по благоустройству дворов Вологды идут в рамках федеральной партийной программы «Городская среда». За время ее реализации обновлено 105 дворовых территорий. В 2019 году в программу вошли еще 39 адресов.

ИСТОЧНИК KP.RU