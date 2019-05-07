В Вологодской области автомобиль вылетел на двух 15-летних девушек

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-07T12:51:03+03:00

Легковушки не смогли разъехаться на перекрестке

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Авария произошла 6 мая в Никольске около полудня. На нерегулируемом перекрестке улиц Красная и Карла Маркса автомобилист нарушил правила движения.

По предварительным данным, 46-летний житель Мурманской области за рулем Hyundai не уступил дорогу ЛАДА Гранта, которой управляла 34-летняя женщина.

От удара автомобиль Hyundai выбросило с проезжей части на обочину. Там шли пешеходы - две 15-летние девушки.

На место прибыла скорая помощь. Одну из девушек медики госпитализировали в районную больницу, другую оставили на месте ДТП. Как сообщает пресс-службе УГИБДД по Вологодской области, угрозы их жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU