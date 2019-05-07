В Вологодской области автомобиль вылетел на двух 15-летних девушек
Легковушки не смогли разъехаться на перекрестке
Изменить размер текста:
Авария произошла 6 мая в Никольске около полудня. На нерегулируемом перекрестке улиц Красная и Карла Маркса автомобилист нарушил правила движения.
По предварительным данным, 46-летний житель Мурманской области за рулем Hyundai не уступил дорогу ЛАДА Гранта, которой управляла 34-летняя женщина.
От удара автомобиль Hyundai выбросило с проезжей части на обочину. Там шли пешеходы - две 15-летние девушки.
На место прибыла скорая помощь. Одну из девушек медики госпитализировали в районную больницу, другую оставили на месте ДТП. Как сообщает пресс-службе УГИБДД по Вологодской области, угрозы их жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU