В Вологде подросток отправил мать на больничную койку
Недорослю грозит реальный срок заключения
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15-летний вологжанин ударил мать, так, что она оказалась в больнице. О ЧП сообщило областное управление следственного комитета.
10 ноября 2018 года подросток поссорился с матерью. От слов он перешел к рукоприкладству.
11 ноября 48-летняя женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Ее пришлось госпитализировать. Информация о ЧП поступила следователям.
Сейчас раследование уголовного дела завершено. Жестокому отпрыску грозит 8 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU