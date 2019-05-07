В Вологде подросток отправил мать на больничную койку

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-07T12:21:14+03:00

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15-летний вологжанин ударил мать, так, что она оказалась в больнице. О ЧП сообщило областное управление следственного комитета.

10 ноября 2018 года подросток поссорился с матерью. От слов он перешел к рукоприкладству.

11 ноября 48-летняя женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Ее пришлось госпитализировать. Информация о ЧП поступила следователям.

Сейчас раследование уголовного дела завершено. Жестокому отпрыску грозит 8 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU