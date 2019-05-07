В Вологде полиция поймала поджигателя "Мерседеса"
Ему грозит пять лет колонии
Изменить размер текста:
В полицию Вологды обратился 33-летний местный житель: во дворе одного из домов по улице Гагарина горит Merсedes-Benz.
При осмотре места пожара было определено, что это поджог.
Стражи порядка нашли отпечатки следов поджигателя и другие улики. В результате стало возможным вычислить поджигателя. Им оказался 50-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий взрослого мужчины-хулигана составил 400 тысяч рублей.
Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU