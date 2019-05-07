2019-05-07T11:32:37+03:00
Происшествия

В Вологде полиция поймала поджигателя "Мерседеса"

Ему грозит пять лет колонии
Иван Чухнин
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В полицию Вологды обратился 33-летний местный житель: во дворе одного из домов по улице Гагарина горит Merсedes-Benz.

При осмотре места пожара было определено, что это поджог.

Стражи порядка нашли отпечатки следов поджигателя и другие улики. В результате стало возможным вычислить поджигателя. Им оказался 50-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий взрослого мужчины-хулигана составил 400 тысяч рублей.

Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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