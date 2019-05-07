2019-05-07T11:36:02+03:00
Происшествия

Иномарка сбила ребенка на самокате в Вологде

Он внезапно оказался на дороге
Иван Чухнин
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Женщина сбила школьника во дворе дома на улице Фрязиновской.Женщина сбила школьника во дворе дома на улице Фрязиновской.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Авария, в которой пострадал ребенок, произошла в Вологде. ЧП случилось 6 мая, в 15:55 у дома № 27 на улице Фрязиновской.

«Мицубиси Лансер», выезжая со двора, сбил мальчика 2009 года рождения. Тот появился на дороге на самокате.

Ребенок упал. Была вызвана скорая помощь. У мальчика диагностированы ушибы тела, ему оказана медпомощь. За рулем седана была 28-летняя женщина.

По сообщению госавтоинспекции, женщина была трезва и пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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