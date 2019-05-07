2019-05-07T09:16:05+03:00
Происшествия

Пожилой череповчанин, выезжая из двора, устроил массовое ДТП

Виновник аварии не пострадал
Иван Чухнин
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Водитель-пенсионер в Череповце выезжал из двора и устроил ДТП с участием четырех машин. Авария произошла 5 мая днем у дома 38 по проспекту Победы. В 13:15 водитель 69 лет на «Дэу Нексия» выезжал с дворовой территории. Он не уступил проезд движущемуся по главной дороге автомобилю «Фиат Альбеа». Его водитель экстренно затормозил, чтобы избежать столкновения.

Но в результате врезался в припаркованный «Фольксваген Пассат». Тот стоял без водителя и был припаркован согласно ПДД После этого «Фиат» выкинуло в стоявшую на светофоре «Тойоту Рав4», которой управлял мужчина 1972 года рождения.

В результате - машины разбиты, а у водителя «Фиата» закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма шейного отдела и травма связок шеи.

Виновник случившегося не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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