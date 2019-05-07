2019-05-07T08:21:04+03:00
Общество

Вологжанка за бесценок продала награды родственника скупщику

Сделкой заинтересовалась полиция
Иван Чухнин
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В Вологодской области женщина продала скупщику реликвии - награды времен Великой Отечественной войны. Среди 10 государственных наград - Орден Красной Звезды, Орден Великой Отечественной войны, медаль «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Жительница села Анненский мост нашла объявление о покупке предметов старины в районной газете. Сначала она снесла в скупку несколько медалей, получив за них 5000 рублей. Спустя некоторое время, решила продать еще одну партию. .

Но тут вмешались правоохранительные органы. Как оказалось, женщина продает награды своего дяди - участника войны.

Все медали были изъяты. Их планируют передать в семью, но другим родственникам.

На продавца и скупщика наград заведены уголовные дела по 324 статье УК РФ. Санкции этой статьи суровы/. За приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград санкция статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.возможно реальное лишение свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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