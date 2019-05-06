2019-05-06T20:17:59+03:00
Общество

"Страницы семейного архива" пополнились работами вологжан

Иван Чухнин
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Дорогие друзья! Наш стремительный проект "Страницы семейного архива" подошел к концу. Может, быть кому-то не хватило буквально пару дней, чтобы записать историю своей семьи, поделиться семейным преданием, чтобы оно не стерлось в памяти. Мы все слишком привыкли откладывать всё на потом... Но тем дороже для нас работы тех, кто принял участие в проекте.

Истории, опубликованные в нашей группе "ВКонтакте" бесценны не только для семьи. Они стали откровением для всех, кто прочел их.

И 7 мая мы приглашаем наших участников в фирменный магазин "АтАГ". Именно там состоится вручение подарков от организаторов проекта.

Итак, наш первый участник Нурлан Гусейнов.

Его прадедушка Гусейнов Ибрагим Фаяз оглы родился в Азербайджанской республике. В 1941 году он, прибавив себе год, ушел добровольцем на фронт. Парня отправили воевать под Сталинград. Именно там юный пулеметчик был тяжело ранен - он потерял ногу.

"Моя бабушка говорит, что он не любил рассказывать о войне, я мало знаю о нем, но я горжусь тем, что члены моей семьи тоже защищали Родину от захватчиков", - пишет его правнук Нурлан.

Второй участник нашего проекта - Роман Багиров. Он рассказал о реликвии, связанной с Великой Отечественной войной, которая хранится в семье. Это - аккордеон пра-пра-дедушки Агаджана Багирова.

Ириша Лемехова рассказала уникальную историю о дяде отца - грязовчанине Полякове Иване Николаевиче. Он трижды бежал из немецкого плена - и выжил.

Татьяна Фелоровна Крупнова рассказала об отце - Коломине Федоре Николаевиче. Он сражался под Ленинградом, прошел всю блокаду. После войны при росте 178 см весил всего 48 килограммов...

Лариса Владыкина рассказала историю, которую нельзя читать без слез.

Ее бабушке Нерядихиной Марии Михайловне было 24 года, когда началась война. Не раздумывая долго, она отправилась на курсы сандружинниц, закончила их с отличием. Служила на санитарном поезде. Эшелон попадал под артобстрелы, а однажды бабушку сильно контузило, осколками снаряда раздробило обе руки. Ее любимый человек - Михаил - сам, буквально по кусочкам, в условиях санитарного поезда собрал руки любимой...

Итак, дорогие участники, ждем вас 7 мая в 16:30.

Адрес фирменного магазина "АтАг": Вологда, ул.Герцена, 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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