В Череповце умерла девушка, которую ударил в висок ее молодой человек
Как сообщала "Комсомолка", в Череповце 1 мая вечером у торгового центра мужчина ударил девушку в висок.
29-летняя череповчанка потеряла сознание, а затем впала в кому. Ей была сделана срочная операция.
Как стало известно, не приходя в сознание, девушка умерла 6 мая в 11 часов.
Предварительно известно, что задержан её молодой человек. Ему было предъявлено обвинение по статье 111 ч.1 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Сейчас, после смерти молодого человека, статью переквалифицируют на 111 ч.4 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
Эта статья предусматривает 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД области.
ИСТОЧНИК KP.RU