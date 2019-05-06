2019-05-06T18:44:26+03:00
Происшествия

В Череповце умерла девушка, которую ударил в висок ее молодой человек

Несколько дней она пробыла в коме
Иван Чухнин
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Как сообщала "Комсомолка", в Череповце 1 мая вечером у торгового центра мужчина ударил девушку в висок.

29-летняя череповчанка потеряла сознание, а затем впала в кому. Ей была сделана срочная операция.

Как стало известно, не приходя в сознание, девушка умерла 6 мая в 11 часов.

Предварительно известно, что задержан её молодой человек. Ему было предъявлено обвинение по статье 111 ч.1 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас, после смерти молодого человека, статью переквалифицируют на 111 ч.4 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Эта статья предусматривает 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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