2019-05-06T15:47:03+03:00
Дом. Семья

Череповецкие чайки свирепствовали на территории детского сада

Их гнезда пришлось разорить
Иван Чухнин
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В Череповце чайки напали на сотрудников детского сада. Об этом сообщает информационный портал ГородЧе.

5 мая около 13 часов работники детского сада позвонили спасателям и сообщили, что на территории детского сада №118 «Чижик»,что находится в Заягорбском районе, свирепствуют птицы.

По словам заведующей учреждения, чайки напали на воспитателей – крупные птицы садились на головы и клевали работников.

Спасатели прибыли в детский сад. Оказалось, на крыше здания птицы свили гнезда и собираются выводить птенцов.

Спасатели поднялись на крышу и сняли гнезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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