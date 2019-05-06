Череповецкие чайки свирепствовали на территории детского сада

6 Май 14:53 2019-05-06T15:47:03+03:00

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В Череповце чайки напали на сотрудников детского сада. Об этом сообщает информационный портал ГородЧе.

5 мая около 13 часов работники детского сада позвонили спасателям и сообщили, что на территории детского сада №118 «Чижик»,что находится в Заягорбском районе, свирепствуют птицы.

По словам заведующей учреждения, чайки напали на воспитателей – крупные птицы садились на головы и клевали работников.

Спасатели прибыли в детский сад. Оказалось, на крыше здания птицы свили гнезда и собираются выводить птенцов.

Спасатели поднялись на крышу и сняли гнезда.

ИСТОЧНИК KP.RU