2019-05-06T14:28:31+03:00
Происшествия

Череповецкий консультант ограбила ювелирный салон в одиночку и без оружия

Ущерб составил более 600 тысяч рублей
Иван Чухнин
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Женщина обокрала ювелирный салон. В одиночку и без оружия. Недостача в торговой точке составила более 600 тысяч рублей.

Череповчанка работала в салоне и, чтобы скрыть хищения, во время ревизии подменяла бирки на изделиях. Было возбуждено уголовное дело. Женщина обвиняется в присвоении вверенного ей имущества в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

На днях уголовное дело 33-летней череповчанки Татьяны Р. поступило в городской суд.

Как сообщает следственное управление СК РФ, в течение почти полутора лет женщина, работая продавцом-консультантом магазина «Ювелир», воровала товар.

Всего она похитила драгоценностей на сумму 613 269 рублей. Механизм был прост: она забирала украшения, при этом открепляла бирки. А во время ревизии прикрепляла их на золото, находящееся в торговом зале.

Вскоре предприимчивый продавец предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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