В Бабушкинском районе нашли пропавшую осенью женщину

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-06T11:44:06+03:00

Она ушла в магазин и исчезла

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В Бабушкинском районе пропала 44-летняя жительница деревни Николаевское.

Это случилось 8 ноября 2018 года. Женщина ушла в соседнюю деревню в магазин и пропала.

Как сообщает областное управление следственного комитета, женщина купила в магазине алкоголя и ушла с покупкой.

Чуть позже местные жители видели на дороге между деревнями. Но поиски, которые проводились после информации о пропаже женщины, никаких результатов не дали.

Весной же житель из деревни Козлец пошел в лес.

3 мая в 25 метрах от дороги в ручье он обнаружил тело.

Супруг пропавшей женщины ее не опознал,

Признаков насильственной смерти, по словам следователей, не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU