В Бабушкинском районе нашли пропавшую осенью женщину
В Бабушкинском районе пропала 44-летняя жительница деревни Николаевское.
Это случилось 8 ноября 2018 года. Женщина ушла в соседнюю деревню в магазин и пропала.
Как сообщает областное управление следственного комитета, женщина купила в магазине алкоголя и ушла с покупкой.
Чуть позже местные жители видели на дороге между деревнями. Но поиски, которые проводились после информации о пропаже женщины, никаких результатов не дали.
Весной же житель из деревни Козлец пошел в лес.
3 мая в 25 метрах от дороги в ручье он обнаружил тело.
Супруг пропавшей женщины ее не опознал,
Признаков насильственной смерти, по словам следователей, не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU