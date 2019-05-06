Иномарка едва не сбила арт-объект "Ладья" в Череповце
Пострадало ограждение и газон
Фото Макс Кузьменков.
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Водитель автомобиля "Шевроле Ланос" в Череповце едва не сбил арт-объекат "Ладья".
Иномарка пробила ограждение и вылетела на газон. Инцидент произошел 5 мая ранним утром.
По словам очевидцев, «Ланос» двигался на скорости по улице Краснодонцев, водитель не сумел затормозить. Из-за удара о поребрик оторвалось левое колесо, поэтому до арт-объекта машина не доехала. Кроме того, у иномарки помят кузов.
Вероятно, водитель был нетрезв.
ИСТОЧНИК KP.RU