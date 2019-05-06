2019-05-06T10:34:17+03:00
Происшествия

Иномарка едва не сбила арт-объект "Ладья" в Череповце

Пострадало ограждение и газон
Иван Чухнин
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Фото Макс Кузьменков.Фото Макс Кузьменков.
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Водитель автомобиля "Шевроле Ланос" в Череповце едва не сбил арт-объекат "Ладья".

Иномарка пробила ограждение и вылетела на газон. Инцидент произошел 5 мая ранним утром.

По словам очевидцев, «Ланос» двигался на скорости по улице Краснодонцев, водитель не сумел затормозить. Из-за удара о поребрик оторвалось левое колесо, поэтому до арт-объекта машина не доехала. Кроме того, у иномарки помят кузов.

Вероятно, водитель был нетрезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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