В Харовске сгорела городская баня

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-06T09:07:41+03:00

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В Харовске сгорели городские бани. Пожар начался со стороны котельной, которая использует дрова. По словам очевидцев, возгорание началось около 10 утра. До этого пожарные тушили дом на окраине города - около 7 утра на улице Парковой загорелся двухквартирный расселенный деревянный дом. Он сгорел полностью.

По словам очевидцев, бани - кирпичная постройка середины прошлого века, так что горели деревянные перекрытия. Помывочные отделения не пострадали. На тушение огня были стянуты все силы города. Однако пожар затушили лишь после обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU