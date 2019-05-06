2019-05-06T09:07:41+03:00
Происшествия

В Харовске сгорела городская баня

Пожар начался со стороны котельной
Иван Чухнин
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Полдня центр города был в дыму из-за пожара.Полдня центр города был в дыму из-за пожара.Фото: Ольга Кузнецова
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В Харовске сгорели городские бани. Пожар начался со стороны котельной, которая использует дрова. По словам очевидцев, возгорание началось около 10 утра. До этого пожарные тушили дом на окраине города - около 7 утра на улице Парковой загорелся двухквартирный расселенный деревянный дом. Он сгорел полностью.

По словам очевидцев, бани - кирпичная постройка середины прошлого века, так что горели деревянные перекрытия. Помывочные отделения не пострадали. На тушение огня были стянуты все силы города. Однако пожар затушили лишь после обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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