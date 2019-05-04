В Вологде у руководителя автосервиса украли 290 тысяч рублей
В Вологде задержан подозреваемый в краже 290 тысяч рублей. Деньги были похищены из сейфа. В полицию Вологды поступило заявление от директора одного из автосервисов. Он оставил в офисе в сейфе 290 тысяч рублей, вырученные от продажи автомобиля.
На следующее утро он пришел на работу и увидел, что дверь сейфа открыта, а денег в нем нет.
Оказалось, что сейф взломан, а на двери офиса повреждений не было. Полицейские установили, что ключ от офиса оставлялся в условленном месте. Кроме того, тем вечером на территории автосервиса видели молодого человека, который являлся хорошим знакомым директора.
Это был вологжанин 1992 г.р., он был доставлен в отдел полиции. Он рассказал, что в тот день пришел к директору автосервиса и увидел, как он убирает в сейф крупную сумму денег.
Так у молодого человека зародилась идея украсть их. Это было не сложно - он знал, где лежит ключ.
Он знал, где работники оставляют ключ от офиса. А сейф был вскрыт с помощью монтажки. Часть украденной денежной суммы он успел потратить.
В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 (Кража). Санкции этой статьи предусматривают наказание до 6 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU