В Вологде у руководителя автосервиса украли 290 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 21:42 2019-05-04T21:42:16+03:00

Он оставил их в сейфе на работе

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В Вологде задержан подозреваемый в краже 290 тысяч рублей. Деньги были похищены из сейфа. В полицию Вологды поступило заявление от директора одного из автосервисов. Он оставил в офисе в сейфе 290 тысяч рублей, вырученные от продажи автомобиля.

На следующее утро он пришел на работу и увидел, что дверь сейфа открыта, а денег в нем нет.

Оказалось, что сейф взломан, а на двери офиса повреждений не было. Полицейские установили, что ключ от офиса оставлялся в условленном месте. Кроме того, тем вечером на территории автосервиса видели молодого человека, который являлся хорошим знакомым директора.

Это был вологжанин 1992 г.р., он был доставлен в отдел полиции. Он рассказал, что в тот день пришел к директору автосервиса и увидел, как он убирает в сейф крупную сумму денег.

Так у молодого человека зародилась идея украсть их. Это было не сложно - он знал, где лежит ключ.

Он знал, где работники оставляют ключ от офиса. А сейф был вскрыт с помощью монтажки. Часть украденной денежной суммы он успел потратить.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 (Кража). Санкции этой статьи предусматривают наказание до 6 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU