Полиция ищет свидетелей: мужчина у торгового центра проломил девушке висок

СЕГОДНЯ 21:10 2019-05-04T21:14:25+03:00

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ЧП случилось поздно вечером 1 мая в Череповце у торгового центра «Галактика», что на улице Беляева.

Сейчас объявлен розыск очевидцев преступления.

В период с 22:00 до 23:30 часов мужчина, находясь у входа в торговый центр, нанёс удар кулаком по голове девушке.

Он был сокрушительным: у череповчанки закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом височной кости. Девушка потеряла сознание. Сейчас она находится в коме, за ее жизнь борются врачи второй областной больницы.

Свидетелей и очевидцев преступления просят обратиться к оперуполномоченному по телефону 8-921-250-88-57.

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ИСТОЧНИК KP.RU