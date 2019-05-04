Полиция ищет свидетелей: мужчина у торгового центра проломил девушке висок
Череповчанка находится в коме
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ЧП случилось поздно вечером 1 мая в Череповце у торгового центра «Галактика», что на улице Беляева.
Сейчас объявлен розыск очевидцев преступления.
В период с 22:00 до 23:30 часов мужчина, находясь у входа в торговый центр, нанёс удар кулаком по голове девушке.
Он был сокрушительным: у череповчанки закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом височной кости. Девушка потеряла сознание. Сейчас она находится в коме, за ее жизнь борются врачи второй областной больницы.
Свидетелей и очевидцев преступления просят обратиться к оперуполномоченному по телефону 8-921-250-88-57.
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ИСТОЧНИК KP.RU