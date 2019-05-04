Череповчан разбудили автоматные очереди
В Череповце стреляли из автомата. ЧП случилось на Советском проспекте. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Очевидцы рассказали, что стреляли в начале пятого утра из автомата на Советском проспекте.
Как сообщили в УМВД по Вологодской области, стрельба началась около 5 утра.
Полицейские вычислили стрелка: он сидел в БМВ, припаркованном у дома 119 по Советскому проспекту и палил в воздух.
Мужчина 1982 года рождения был нетрезв. Рядом с ним находился товарищ 1991 года рождения, оба - вологжане.
Выстрелы производились из так называемого охолощенного - сигнального - автомата Калашникова.
На стрелявшего составлен протокол, происхождение оружия выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU