Ищут водителя: машина сбила ребенка в Череповце и скрылась
В череповецком дворе была сбита девочка. Водителя ищут.
Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, сообщение о ДТП поступило из травмпункта детской горбольницы.
К медикам за помощью обратилась девочка 2013 года рождения. Как пояснила ее бабушка, ребенка сбил автомобиль во дворе дома 26 по Кирилловскому шоссе. Девочка гуляла с 48-летней бабушкой, которая в тот момент отлучилась в магазин. Как оказалось, ребенок выбежал из-за трансформаторной будки прямо под колеса. После ДТП водитель с места скрылся. Бабушка не стала звонить в ГИБДД, однако девочке пришло обратиться к врачам. У ребенка диагностировали ушиб 1,3,4-го пальцев левой стопы, назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU