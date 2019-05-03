В череповецком Ботово бушевал пожар, погибла женщина

3 Май 22:59 2019-05-03T23:05:39+03:00

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В деревне Ботово под Череповцом произошел масштабный пожар.

ЧП случилось на ул. Большедворской в деревне Ботово 2 мая около 17:40. На тушение выехали 3 автоцистерны и автоштаб. В Ботово проживает более 2000 человек, насчитывается 177 домов, однако ближайшее пожарно-спасательное подразделение находится в Череповце, на ул. Моченкова, 19. Оно удалено от места пожара на 16 км.

Возможно поэтому, когда первая машина пришла, то в Ботово горело несколько строений.

Пылал одноэтажный деревянный бревенчатый дом 6 на 8 метров, который принадлежит мужчине 1955 года рождения. (Его госпитализировали в медсанчасть «Северсталь» с ожогами тела и легких.) Рядом горела деревянная бревенчатая баня.

Кроме того, горели дом, размером 6 на 6 метров и баня, расположенные на соседнем участке.

Была реальная угроза распространения огня из-за ветра на ближайшие деревянные постройки. Однако была проложена магистраль - около 80 метров, на помощь пришли дачники, заработала мотопомпа.

Полная ликвидация пожара последовала в 19:09.

При разборке конструкций в 19:20 нашли тело женщины 1970 года рождения.

Рассматриваются две версии пожара - взрыв бытового газа в доме и неисправность отопительной печи.

ИСТОЧНИК KP.RU