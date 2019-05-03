Столкновение автобуса с внедорожником произошло в Великом Устюге

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-03T14:50:28+03:00

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ДТП с автобусом произошло 2 мая в Великом Устюге в 12:25. На перекрестке улицы Шумилова и Советского проспекта столкнулись «Тойота Лендкрузер Прадо» и рейсовый автобус ПАЗ.

«Лэнд Крузер» ехал по улице Шумилова и, по словам очевидцев, не предоставил преимущество автобусу маршрута №1, который двигался по главной дороге.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Вологодской области, в автобусе находились 10 человек. При столкновении пострадал водитель внедорожника.

Травмы получили и трое пассажиров автобуса: женщины 53-х, 72-х лет и 55-летний мужчина. Все четверо с места ДТП госпитализированы в районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU