Рецидивист попался на воровстве курицы в супермаркете
Покупателя с неоплаченным товаром под курткой задержали бойцы Росгвардии. Он оказался рецидивистом.
Инцидент произошел в супермаркете на улице Конева в Вологде, сообщает пресс-служба управления ведомства.
Мужчина припрятал под курткой охлажденную курицу. Работники торговой точки остановили его и вызвали Росгвардию.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он брал курицу из холодильника.
46-летний мужчина вернул товар, сообщив, что у него произошел внезапный приступ клептомании. Он выглядел раскаявшимся. Однако была установлена его личность.
Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. И, кроме того, из-за очередного правонарушения, он числится в розыске.
Мужчина передан полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU