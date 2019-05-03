Рецидивист попался на воровстве курицы в супермаркете

СЕГОДНЯ 14:31 2019-05-03T14:31:30+03:00

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Покупателя с неоплаченным товаром под курткой задержали бойцы Росгвардии. Он оказался рецидивистом.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Конева в Вологде, сообщает пресс-служба управления ведомства.

Мужчина припрятал под курткой охлажденную курицу. Работники торговой точки остановили его и вызвали Росгвардию.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он брал курицу из холодильника.

46-летний мужчина вернул товар, сообщив, что у него произошел внезапный приступ клептомании. Он выглядел раскаявшимся. Однако была установлена его личность.

Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. И, кроме того, из-за очередного правонарушения, он числится в розыске.

Мужчина передан полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU