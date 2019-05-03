В Вологде ищут пенсионера
Он может находиться в районе Ананьево
Пенсионер под Вологдой пропал 30 апреля.
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В Вологде ищут пенсионера. Он ушел из дома 18 на улице Усадебная, что в поселке Ананьево, 30 апреля.
Информацию о потерявшемся распространяют в соцсетях волонтеры .
Приметы пропавшего: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы короткие вьющиеся с сединой.
Пенсионер плохо видит и слышит, говорит шепеляво.
Он был одет в черные брюки, удлиненную светло-коричневую куртку, синюю бейсболку.
На ногах - темные кроссовки с зелеными полосами и зелеными шнурками.
Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 102 (полиция) и 8-911-505-68-98 (волонтеры) .
ИСТОЧНИК KP.RU