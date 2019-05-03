СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-03T14:12:55+03:00

Он может находиться в районе Ананьево

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В Вологде ищут пенсионера. Он ушел из дома 18 на улице Усадебная, что в поселке Ананьево, 30 апреля.

Информацию о потерявшемся распространяют в соцсетях волонтеры .

Приметы пропавшего: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы короткие вьющиеся с сединой.

Пенсионер плохо видит и слышит, говорит шепеляво.

Он был одет в черные брюки, удлиненную светло-коричневую куртку, синюю бейсболку.

На ногах - темные кроссовки с зелеными полосами и зелеными шнурками.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 102 (полиция) и 8-911-505-68-98 (волонтеры) .

ИСТОЧНИК KP.RU