Еще одна деревня сгорела в Вологодской области
Страшный пожар произошел в Бабаевском районе. Вечером 2 мая там сгорело 13 строений. ЧП случилось в деревне Спирово Санинского сельского поселения.
Пожар обнаружили авиапатруль в 18.05.
Сигнал принял диспетчер ПСЧ-30 города Бабаево, часть находится в в 34 километрах от деревни.
Авиапатруль сообщил, что в деревне сгорел дом, затем фронт огня ушел в поле.
Когда пожарные прибыли в деревню, сгорело уже 8 строений.
Всего же в результате пожара огнем полностью уничтожены 13 строений, из них два дачных дома.
Распространению огня способствовал порывистый ветер, стояла сухая погода. Всего выгорело 5 гектаров, люди не пострадали.
Пожарный водоем находился в двух километрах от деревни.
Как сообщает "Вологда Регион", разыскиваются две иномарки, которые были в деревне незадолго до пожара. Одна из причин ЧП - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, вторая - поджог.
Как уточняет пресс-служба МЧС, состояние подъездной дороги к населённому пункту Спирово – неудовлетворительное.
Всего в деревне Спирово 27 домов. В основном это заброшенные дома. Зарегистрирована 1 женщина. Семь домов было зарегистрировано. Из них два дома было зарегистрировано как жилые, но в них никто не проживал. Оба эти дома огнём сегодня уничтожены. Всего уничтожено 13 домов, 11 из которых заброшенные деревянные строения.
В ликвидации пожара участвовали 5 единиц техники, в том числе 4 автоцистерны.
Полная ликвидация возгорания произошла лишь 3 мая в 00:30.
ИСТОЧНИК KP.RU