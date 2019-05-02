Троих велосипедистов сбили на "зебре" в Вологодской области

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-02T12:04:45+03:00

Все они не спешились при пересечении проезжей части

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На Вологодчине три велосипедиста попали в ДТП 1 мая.

Так, одно ДТП произошло 1 мая в 16:00 на улице Предтеченской Вологды.

12-летний подросток ехал по тротуару по мосту 800-летия со стороны улицы Прокатова. Он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. Там он столкнулся с автомобилем "Опель", который двигался на мост. Подросток упал и получил ушибы

Почти в это же время подобное ДТП случилось на улице Ярославской.

18-летняя велосипедистка попала под колеса автомобиля "Матиз", она получила ушибы, пересекая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, также не спешившись.

В Череповце в 18:40 произошло еще одно подобное ДТП. На бульваре Доменщиков 48-летняя женщина за рулем "Рено Сандеро" сбила 15-летнего велосипедиста, ехавшего по "зебре".

У подростка - сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

ИСТОЧНИК KP.RU