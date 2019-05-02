Троих велосипедистов сбили на "зебре" в Вологодской области
На Вологодчине три велосипедиста попали в ДТП 1 мая.
Так, одно ДТП произошло 1 мая в 16:00 на улице Предтеченской Вологды.
12-летний подросток ехал по тротуару по мосту 800-летия со стороны улицы Прокатова. Он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. Там он столкнулся с автомобилем "Опель", который двигался на мост. Подросток упал и получил ушибы
Почти в это же время подобное ДТП случилось на улице Ярославской.
18-летняя велосипедистка попала под колеса автомобиля "Матиз", она получила ушибы, пересекая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, также не спешившись.
В Череповце в 18:40 произошло еще одно подобное ДТП. На бульваре Доменщиков 48-летняя женщина за рулем "Рено Сандеро" сбила 15-летнего велосипедиста, ехавшего по "зебре".
У подростка - сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
ИСТОЧНИК KP.RU