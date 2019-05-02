2019-05-02T11:00:21+03:00
Общество

В Череповце конфисковали 18 литров суррогатного алкоголя

Иван Чухнин
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18 литров алкогольного суррогата было изъято в Череповце. Полиция провела профилактическое мероприятие «Алкоголь» совместно с активистами.

В торговом павильоне на улице Максима Горького представители общественности провели контрольную закупку. Затем туда пришли правоохранители - они проверили точку и изъяли 75 флаконов со спиртосодержащей жидкостью.

Эта продукция продавалась по заниженным ценам под видом косметического лосьона с содержанием этилового спирта 93 % и 75 %.

Работник торговой точки обвиняется в незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, директор магазинчика - в нарушении правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Материалы будут направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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