В Череповце спасали ребенка, стоявшего в открытом окне 4 этажа

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-02T10:22:00+03:00

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5-летний мальчик стоял в проеме открытого окна и бросал вниз игрушки.

Как сообщила единая дежурно-диспетчерская служба, звонок поступил от очевидцев 1 мая в 19:11. Они били тревогу: в окне дома 19-А по улице Пионерской на подоконнике 4-ого этажа стоял ребенок и выкидывает игрушки.

Когда приехали полиция и спасатели, мальчик спрятался в комнате.

Двери открыл старший брат, который не усмотрел за малышом, потому что заснул. А родителей не было дома. Выяснилось, что младшему было 5 лет, старшему - 14.

Вся операция спасения заняла около 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU