В Череповце кавалер избил отказавшую ему барышню

СЕГОДНЯ 19:35 2019-05-01T19:37:00+03:00

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Неудачливого ухажера задержали сотрудники Росгвардии в Череповце.

Как сообщает областное управление Росгвардии, наряд вневедомственной охраны патрулировал город. У Советского проспекта, у дома 119-А, экипаж группы задержания обратил внимание на придорожный инцидент: мужчина бил девушку по голове.

Росгвардейцы остановились и пострадавшая 25-летняя череповчанка рассказала, что к ней на улице стал приставать незнакомец. Он пытался познакомиться, а когда получил отказ, ударил ее по голове.

Бойцы оказали прохожей доврачебную помощь и вызвали скорую помощь. Девушка была госпитализирована с гематомой головы.

Как выяснилось, ухажер - череповчанин 1994 года рождения, уже привлекался к уголовной ответственности.

В отделе полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU