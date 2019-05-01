В Череповце кавалер избил отказавшую ему барышню
Неудачливого ухажера задержали сотрудники Росгвардии в Череповце.
Как сообщает областное управление Росгвардии, наряд вневедомственной охраны патрулировал город. У Советского проспекта, у дома 119-А, экипаж группы задержания обратил внимание на придорожный инцидент: мужчина бил девушку по голове.
Росгвардейцы остановились и пострадавшая 25-летняя череповчанка рассказала, что к ней на улице стал приставать незнакомец. Он пытался познакомиться, а когда получил отказ, ударил ее по голове.
Бойцы оказали прохожей доврачебную помощь и вызвали скорую помощь. Девушка была госпитализирована с гематомой головы.
Как выяснилось, ухажер - череповчанин 1994 года рождения, уже привлекался к уголовной ответственности.
В отделе полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU