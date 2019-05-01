Семь новых автобусов начали курсировать по новому маршруту №49 в Вологде

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-01T10:28:05+03:00

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Новый маршрут №49 свяжет 6-ой микрорайон и Бригантину. Информационные указатели уже появились на остановках, проведены пробные рейсы.

Вопрос был поднят во время публичного отчета городской администрации, который прошел 26 февраля. Мэр Вологды Сергей Воропанов дал поручение профильному департаменту организовать новый маршрут. .

Сначала на линию запущены семь машин, затем перевозчик планирует увеличить их количество вдвое. Общественники во время майских праздников изучат интервалы движения, а также проведут рекламную кампанию, чтобы как можно больше вологжан пользовались маршрутом № 49.

Автобусы проследуют по остановкам: ул. Текстильщиков, Льнокомбинат, улицы Конева, Рабочая, Яшина, Пирогова, Зосимовская, Золотой ключик, Пушкинская, Областная библиотека, ВоГУ, улицы Прокатова, Горького, Машиностроительная, ЖК Флагман, улицы Водников, Разина, ТЦ "КИТ", Фрязиновский парк, улицы Фрязиновская, Дальняя, Гиляровского, Мехколонная № 19, Ольховая, Саммера, Парк ветеранов, улицы Добролюбова, К. Маркса, Дом творчества, Лаврова, Макси на Чернышевского, Заречье.

Напомним, 1 апреля в Вологде заработал маршрут №5 «Прилуки - пл. Бабушкина». Еще один новый маршрут № 3 свяжет «Зеленый город» и ул. Дальняя, сейчас идет подготовка к его запуску.

ИСТОЧНИК KP.RU